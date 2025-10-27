U sech en Traitement géint Diabetes
Hutt Dir schonn Erfarunge mat "Ozempic", fir ofzehuelen, gemaach?
© Shutterstock
Fir e Reportage am Magazin siche mir Leit, déi d'Diabetes-Medikament "Ozempic" geholl hunn, fir hiert d'Gewiicht ze reduzéieren.
Ofhuele mat Ozempic: Hutt Dir Erfarunge mat dësem Medikament gemaach? Wéi sidd Dir dorop komm? Wat sinn d'Resultater gewiescht? Wat déi eventuell Niewewierkungen?
Mir siche Leit, déi d'Medikament Ozempic, dat u sech fir den Traitement vun Diabetes Typ 2 geduecht ass, notzen oder genotzt hunn, fir ofzehuelen.
Notzt Dir Ozempic, fir ofzehuelen?
Falls dat bei Iech de Fall ass, an Dir dat gäre mat eis deele wëllt, mellt Iech bei eis iwwert dëse Kontakt-Formulaire.
