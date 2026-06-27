RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Asteroid Day Festival"Baussent dem Raumschëff ze schwiewen, ass surreal"

Vidosava Kuzmic
Um Asteroid Day Festival hu mer den Astronaut Mike Foreman getraff, dee scho méi dacks am Weltall war.
Update: 27.06.2026 20:28
Astorid Day Festival
Astronauten hautno erliewen a méi iwwer d'Weltall gewuer ginn

Asteroiden, Weltraumfuerschung an de Schutz vun eisem Planéit: zwee Deeg laang huet sech am Cercle Cité an der Stad alles ronderëm de Weltall gedréint. E Samschdeg um Asteroid Day Festival stoungen interaktiv Ateliere fir Grouss a Kleng um Programm, esou wéi Virträg iwwert alles, wat mat Raumfaart ze dinn huet. Ee vun den Highlighte waren déi dräi Astronauten, déi net just Autogrammer ginn hunn, ma och hir Erfarunge mat de Visiteure gedeelt hunn. Dorënner och den Amerikaner Mike Foreman, dee fir d’NASA op zwou Space-Shuttle-Missioune war a méi wéi 630 Stonnen am All verbruecht huet.

"Ech erënnere mech nach ganz genee u mäin éischte Weltraumspadséiergang. Ech hunn zwar Honnerte vu Stonnen a mengem Kostüm trainéiert, a wousst genee, wat ech misst maachen. Mä ech war net zu 100% sécher, wéi ech mech baussent dem Raumschëff géif fillen. Well mir trainéieren an engem grousse Baseng ënner Waasser. Mee wéi wäert et sinn, wann ech dobausse schwiewen an op d'Äerd erofkucken? Wäert ech mech fillen, wéi wann ech falen? Mä wéi ech dobausse war, hunn ech mech direkt wuel gefillt. Den Training huet sech ausbezuelt. No net emol enger Minutt war ech komplett entspaant an hu geduecht: 'Ah, dat ass super! Ech sinn dat gewinnt, ech weess genee, wat ech maachen.'"
Mike Foreman

En Dënschdeg am "Magazin" erzielt de Mike Foreman méi iwwert seng Weltraum-Missiounen. Do dernieft gëtt et Andréck vun de Visiteuren, a mir gi méi iwwer d'Luxembourg Space Agency an hir Ziler gewuer.

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
CGDIS deelt mat
Ronderëm d'Stad gouf et däitlech méi Asätz wéinst dem Reen
Hat warscheinlech e Malaise
67 Joer alen Trakterchauffer stierft no Accident zu Réimech
No presuméierter Attack op Schëff
USA revanchéiere sech mat Attack op den Iran
Background am Gespréich (27. Juni)
Canicule: Wéi Lëtzebuerg sech un extrem Hëtzt upasse muss
Video
Audio
32
Qualifikatioun fir d'1/16-Finallen op der Futtball-WM
Kapverdianesch Supporter feieren historesche Succès
Video
Fotoen
8
Weider News
Rock am Gaart
RTL bréngt am Summer Musek an Äre Gaart
Déi frëschgebaken Europameeschteren
Agrochallenge 2026 zu Norwich
Lëtzebuerger Ekipp Europameeschter a landwirtschaftleche Competitiounen
1
"Cool" Plazen
15-18°Celsius hannert den décke Mauere vum Abteimusée zu Iechternach
Fotoen
Ära geet op en Enn
Sony stellt Verkaf vu Roboter-Hond "Aibo" a Japan an
0
Loscht op Glace?
Och zu Lëtzebuerg ginn artisanal Glacen a Sorbeten hiergestallt
Video
0
Grousse Succès vu Repair Caféen
Ëmmer méi Leit loossen hir Saache flécken
Video
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.