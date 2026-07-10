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No iwwer 100 JoerParäis: Schwammen an der Seine ass nees erlaabt

RTL mat AFP
Och dëst Joer däerf de Public op verschidde Plazen an der Seine schwamme goen a lackelt vill Awunner an Touristen un.
Update: 10.07.2026 10:47
Et dierf een erëm zu Paräis an der Seine schwammen
Et dierf een erëm zu Paräis an der Seine schwammen
© RICCARDO MILANI/Hans Lucas via AFP

Zanter dem 4. Juli däerf nees an der Seine geschwomme ginn. D'Stad huet dräi gratis a bewaachte Plazen zu Grenelle, Bercy an am Bras Marie opgemaach. 2025 war et fir d'éischt zanter méi wéi engem Joerhonnert, datt d'Seine fir de Public op war. Wärend den Olympesche Spiller 2024 war et nëmmen den Athleten an Athletinnen erlaabt, an der Seine ze schwammen. Déi dräi Buedplaze bleiwe bis Enn August op.

© ROMAIN PERROCHEAU / AFP, DJOUDI HAMANI / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP
© ROMAIN PERROCHEAU / AFP, DJOUDI HAMANI / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP
© ROMAIN PERROCHEAU / AFP, DJOUDI HAMANI / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

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Wéinst Verschmotzunge war et laang verbueden, am Floss ze schwammen. Och haut ginn all Dag Prouwe gemaach, fir sécherzestellen, datt d'Schwammen an der Seine keng Risike fir d'Gesondheet duerstellt. E jonke Mann, dee bei Grenelle an d'Waasser gaangen ass, gëtt zou, datt hien ugangs e bëssen Angscht hat mee vu datt all Moien Tester gemaach ginn, fillt hie sech awer sécher a passt op, kee Waasser ze verschlécken.

Och eng Fra, déi an der Seine buede war, ass begeeschtert. Si seet, d'Schwammen am Floss wier nach méi schéin wei an der Schwämm a géif hir e bëssen d'Gefill vu Vakanz vermëttelen.

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