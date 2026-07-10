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D'Konscht vun der MaroquinerieMillimeteraarbecht: Wéi den Olivier Weis aus Lieder eenzegaarteg Stécker mécht

Rosa Clemente
Valentine Patry
A sengem Escher Atelier stellt de Lëtzebuerger Handwierker, mat vill Gedold a Prezisioun, Lieder-Accessoiren op Mooss hier.
Update: 10.07.2026 09:00
Millimeteraarbecht: Wéi den Olivier Weis aus Lieder eenzegaarteg Stécker mécht
A sengem Escher Atelier stellt de Lëtzebuerger Handwierker, mat vill Gedold a Prezisioun, Lieder-Accessoiren op Mooss hier.

A sengem Atelier zu Esch gëtt all Liederhaut genee ënnert d'Lupp geholl. Fir den Olivier Weis ass all Material anescht: D’Geschmeidegkeet, d’Textur an d'Liicht entscheeden, wéi eng Posch, wéi ee Portmonnie oder wéi een Aarmband aus dem Lieder entsteet. Hei ass Prezisioun keng Optioun, mee eng Viraussetzung. All Schnëtt an all Stéch muss sëtzen.

Nieft Krokodil-, Geessen-, Python- oder Rochenlieder schafft hien och mat innovativen Alternativen. Fir d'Biennale vun De Mains De Maîtres huet hien eng Posch aus Myzel, engem Pilznetz, hiergestallt. Gläichzäiteg restauréiert hien antik Liederstécker a léisst historesch Objete mat vill Gedold nees opliewen.

Op Mooss fir all Client

Am Mëttelpunkt vu senger Aarbecht stinn d'Wënsch vun de Clienten. Vum Design iwwer d'Liedervariant bis bei d'Faarf vum Fuedem gëtt all Detail zesumme festgeluecht. Sou entstinn Accessoiren, déi sech un de Besoinen an un de Goût vun hire Besëtzer orientéieren – esouguer d'Zuel vun de Kaarten, déi an e Portmonnie solle passen, gëtt mat ageplangt.

Och fir personaliséiert Aarmbänner fir Aueren ass den Olivier Weis bekannt. Zesumme mat engem lëtzebuergesche Bijou- an Aueregeschäft bitt hien eng grouss Auswiel u Materialien, Texturen a Faarwen un. Trotz moderner Kreatioun bleift d'Handwierk traditionell: All Stéch gëtt mat der Hand gesat, ënner anerem mam sougenannte Sattelstich. Sou hannerléisst den Handwierker op all eenzel Stéck säin eegenen, bal onsiichtbaren Ofdrock.

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