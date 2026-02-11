RTL TodayRTL Today
Starkach wier haut 100 Joer ginnLéa Linster: "Dem Paul Bocuse sinn ech fir éiweg dankbar“

Pierre Weimerskirch
De Paul Bocuse wier um Mëttwoch 100 Joer al ginn. Am Interview erzielt d’Léa Linster wéi de franséische Kach hir Karriär entscheedend gepräägt huet.
Update: 11.02.2026 16:57
De Paul Bocuse 2012 a sengem Restaurant, am Alter vun 91 Joer ass hie gestuerwen.
© AFP

“Déi beschte Chance iwwerhaapt“

1989 huet d’Léa Linster de Bocuse d’Or gewonnen, als éischt a bis haut eenzeg Fra weltwäit.

“No 1989, wéi ech säi Präis krut, war fir mech eng fantastesch Chance. Ech géif soen, déi beschte Chance iwwerhaapt, fir datt ech als Fra konnt eng wonnerbar Karriär maachen, als Kächin an als Restauratrice.“

“Excellente Kärel mat guddem Humor”

De Bocuse d’Or, 1987 vum Paul Bocuse gegrënnt, gëllt als déi renomméiertst Kach-Kompetitioun op der Welt. Zu Lyon triede Käch aus aller Welt géinteneen un.

Fir d’Léa Linster war de Paul Bocuse net nëmmen eng Legend als Kach, mee och e Mënsch mat Charakter: “Hie war buedemstänneg, also net esou een High Flyer. En exzellente Kärel, mat engem ganz gudden Humor.“

De Paul Bocuse krut am Februar 1975 d légion d'honneur vum franséische President Valéry Giscard d'Estaing.
© AFP

Bal véier Joerzéngte laang hat hien dräi Michelin-Stären. Mee säin eigentleche Verdéngscht geet nach méi wäit. D’Léa Linster:

“Wéi hien e jonke Kach war, waren d’Käch zu Paräis nach am Sous-sol. D’Direkteren an d’Hotellen, dat waren d’Staren. Awer de Paul Bocuse huet fir d’Kachwelt gemaach, datt de Kach an der éischter Rei steet.“

Mat der “Nouvelle Cuisine” huet hien d’franséisch Gastronomie moderniséiert an hir weltwäit Renommée ginn.

Eng Dankbarkeet fir d’Éiwegkeet

Fir säin 100. Gebuertsdag huet d’Lëtzebuerger Kächin Blummen op d’Auberge Paul Bocuse geschéckt.

“Fir Merci ze soen, an éiweger Dankbarkeet, a vu ganzem Häerzen. Dat wäert ech ni vergiessen“, seet d’Léa Linster am Interview mat RTL.

Wéi de Paul Bocuse 2018 gestuerwen ass, huet si eng Japan-Rees ënnerbrach, fir op d’Begriefnis ze goen.

D’Bild vun “Dausende vu Käch an Uniform“ bleift fir si onvergiesslech.

De Begriefnis vum Paul Bocuse an der Kathedral Saint Jean zu Lyon.
© AFP

En Ierwen, dat bleift

Wann een 100 Joer no senger Gebuert op de Paul Bocuse zeréckkuckt, bleift virun allem eent: Hien huet der franséischer Kichen en internationale Glanz ginn an huet et fäerdeg bruecht, ëmmer nees Talenter ze fërderen.

Videoreportage mam Léa Linster zu hirem 70. Gebuertsdag:

E Reportage vum 6. Mee 2025.

