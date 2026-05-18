Pisa - De WëssensmagazinOnsiichtbar, mee omnipresent – Wéi Mikroorganismen eist Liewe beaflossen

Olivier Catani
Ofgelaf, awer nach gutt? D’Mikrobiologie weist, wat an eise Liewensmëttel geschitt an op wat ee soll oppassen. Fuerscher analyséiere Kicheschwämm, fir ze verstoen, wéi den Daarm‑Mikrobiom eis Gesondheet stäerkt an och de Geroch vu Schweess a Ree kënnt vu Mikroorganismen.
Update: 18.05.2026 14:27
Onsiichtbar mee omnipresent
Wéi Mikroorganismen eist Liewe beaflossen.

Ofgelaf, awer nawell nach gutt?

Mir erklären, firwat Fleesch vill méi empfindlech ass wéi e Jugurt. A wourun een erkennt, wéi laang een en ofgelafene Jugurt nach iesse kann. Wéi eng Roll spillt d'Keelt beim Verdierwe vu Liewensmëttel an op wat muss ee bei Konserven onbedéngt oppassen?

Mikroorganismen iwwerall

Ouni Mikroorganisme géif et verschidde Liewensmëttel guer net ginn oder si hätte manner Goût. An heiansdo iesse mer esouguer Schimmelpilzer. An och de Geroch vu frëschem Reen a Schweess kënnt vu Mikroorganismen.

Schwamp-Fuerschung um Belval

Et ass déi spannend Fro, wat de Kicheschwamp mat eisem Mikrobiom ze dinn huet. Dee steiert eis Verdauung, den Immunsystem an hält eis gesond. Fuerscher wëllen duerfir besser verstoen, wéi de Mikrobiom genee funktionéiert. An dobäi soll de Schwamp hëllefen. Déi eeklegst Bakterie-Schleider doheem, oder?

De Pisa kënnt méindes um 19h00 op der Tëlee an elo schonn op RTL Play.

