RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Wäert fält zanter 3 JoerUSA an allgemenger Perceptioun hanner Russland

RTL Lëtzebuerg
An enger weltwäiter Ëmfro, un där méi wéi 46.000 Leit aus 85 Länner deelgeholl hunn, falen d'USA an der allgemenger Perceptioun hanner Russland an Irak zréck.
Update: 09.05.2026 07:07
Déi allgemeng Beléiftheet vun den USA fält
Déi allgemeng Beléiftheet vun den USA fält
© ALEX WONG/Getty Images via AFP

An der neister Editioun vun der "Global Country Perceptions Database" hu méi wéi 46.000 Leit aus 85 Länner hir Meenung zur allgemenger Perceptioun vun 132 Länner an internationalen Organisatiounen ofginn. Déi ermëttelt Wäerter leien dobäi tëscht -100 a +100 a sinn als holistesch Unitéiten ze verstoen. Et geet ëm dat ganzheetlecht Gefill, dat vun engem Land ausgeet, net ëm politesch Wäerter, Responsabeler oder Institutiounen.

Dem neiste Resultat no leien d'USA op Plaz 128 vun 132, hanner Syrien, Russland an Irak. No de Vereenegte Staate kommen nach Iran, Afghanistan, Nordkorea an Israel. Op der 118 sinn et d'Vereenten Natiounen, wärend d'Nato op Plaz 90 kënnt. Ugefouert gëtt de Ranking vun der Schwäiz. Dat neutraalt Land huet deemno weltwäit déi positiivste Perceptioun. Hannendru komme Kanada, Japan, Schweden an Italien. D'Belsch läit op Plaz 17, fir Däitschland ass et Plaz 20, wärend Frankräich op der 39 steet. Lëtzebuerg kënnt net dra vir.

Kuckt HEI déi ganz Tabell vun der Global Country Perceptions Database.

Am meeschte gelies
Accident zu Eschduerf
Instruktioun wéinst "onfräiwëllegem Doutschlag“
Luc Frieden iwwert Tripartite-Agenda
"Den Index ass a Stee gemeesselt"
Video
36
Rheinland-Pfalz
Bank zu Sinzig gestiermt, zwou Geisele befreit, Täter geflücht
Video
Mam gudde Beispill virgoen
D'Grande-Duchesse huet Blutt gespent
Hantavirus
"Keen neie Covid-19" - WHO a Lëtzebuerger Inspection Sanitaire ginn Entwarnung
Video
Weider News
D'Medail vum Karlspräis, fotographéiert am Joer 2025.
Virbildlechen Asaz fir Europa
Viru 40 Joer: D'Lëtzebuerger Vollek gëtt mam Karlspräis ausgezeechent
Video
0
8. Mee 1886
Haut virun 140 Joer gouf déi éischt Coca-Cola verkaf
Den David Attenborough feiert e Freideg säin 100. Gebuertsdag.
Zelebréierten Ëmweltschützer
De Sir David Attenborough feiert e Freideg säin 100. Gebuertsdag
Video
2
"Hate scho Buedduch geluecht"
Däitschen Tourist kënnt duerch mat Plainte wéinst reservéierte Ligestill an Hotel op Kos
"Moud ass Konscht"
Met-Gala zu New York nees dominéiert vun opfällegen Optrëtter an Outfits
Video
0
"May the 4th be with you"
D'Star-Wars-Charaktere besichen d'Patiente vun der Kannerklinik am CHL
Fotoen
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.