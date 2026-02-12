RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Menacë goufe schonn ausgeschwatWhatsApp behaapt, Russland wéilt App "komplett blockéieren"

AFP, iwwersat vun RTL
Der US-Messenger-App no wëll Russland domadder national Déngschter pushen, déi fir Moskau besser ze kontrolléiere sinn.
Update: 12.02.2026 10:33
E User mécht en Update vu sengem Messenger.
© INDRANIL MUKHERJEE / AFP

E Mëttwoch huet d’US-Entreprise, déi wéi Facebook an Instagram zu der Meta-Grupp gehéiert, matgedeelt, datt Russland probéiert, fir d’Applikatioun “komplett ze blockéieren”. Dem US-Messenger-Déngscht no wier d’Zil vum Land, fir eng App, déi vum Staat kontrolléiert gëtt, doduerch ze pushen. Betraff wieren eng 100 Millioune User.

Moskau huet scho méi dacks probéiert, d’Populatioun dovunner ze iwwerzeegen, e russeschen Déngscht ze benotzen. Esou huet d’Land verschidden Internetplattforme viséiert, andeem een hinne gedreet huet, datt si däitlech méi lues just nach kéinten operéieren oder datt si komplett verbuede ginn, sollte si sech net un déi russesch Gesetzer halen. Dorënner fale Gesetzer, déi verlaangen, datt Donnéeë vu russesche User am Land selwer gespäichert ginn.

“Haut huet déi russesch Regierung probéiert, fir WhatsApp komplett ze blockéieren, fir esou d’User dozou ze bréngen, en nationalen Déngscht ze notzen”, huet WhatsApp op X geschriwwen. “Si probéieren iwwer 100 Millioune User vu privater a sécherer Kommunikatioun ze isoléieren, andeem si e Schratt zeréck musse goen an ofhängeg si vu manner sécheren Déngschter fir Leit a Russland”, esou d’US-Entreprise weider, déi awer och verséchert, fir alles ze maachen, datt Leit weider connectéiert sinn.

Vu Kritiker a Rechtsaktivisten heescht et, datt déi russesch Limitatiounen en transparente Versuch vum Kreml sinn, fir d’Kontroll an d’Surveillance vun der Internetnotzung a Russland ze verschäerfen.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Jordan Stolz wënnt 1000m Äisschnelllaf, Julia Simon mat Gold am Biathlon
3
Bekannt duerch Serie "Dawson's Creek"
Den James David Van Der Beek ass am Alter vun 48 Joer gestuerwen
Serie: Mir, am Sozialen
Meggie Jakoby : "Si erliewen et um eegene Läif, mir si just Zeien dovun"
Video
Fotoen
Held op véier Patten
Frieme Mupp hëlleft US-Polizisten, fir e vermësst Kand ze fannen
Video
Skelett a Wallis fonnt
Spuenesch Police mécht elo en Zeienopruff
Video
Weider News
De Paul Bocuse 2012 a sengem Restaurant, am Alter vun 91 Joer ass hie gestuerwen.
Starkach wier haut 100 Joer ginn
Léa Linster: "Dem Paul Bocuse sinn ech fir éiweg dankbar“
Video
2
88 Schüler mat dobäi
Eng Woch am Liewe vun engem EU-Parlamentarier
Video
5
Neie Rapport “Bee Secure Radar” weist
Zwanzeg Prozent vu Jonke fille sech duerch KI manner eleng
Video
Audio
Fotoen
13
"Vins & Crémants Luxembourg"
Lëtzebuerg huet en eegene Pavillon op der Wine Paris
Fotoen
Eng Plaz fir méi Beruffer
Coworking als Alternativ zu Büro an Homeoffice
Video
Audio
Fotoen
1
D'Aktualitéit "kanna"-liicht erkläert
An de Kannaniuuss dës Woch: Liichtmëssdag, Unisex Toiletten, d'Schülerzeitung Fräsch News
Video
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.