Nodeem "Media Matters" gemellt hat, datt Reklammen op "X" och nieft extremistesche Bäiträg optauchen, lafen der Musk-Plattform nach weider Clientë fort.

De Successeur vun Twitter reagéiert op den Artikel an d'Kritik vu "Media Matters" a mécht eng Plainte géint d'Auteure vum Artikel. De Bericht hat dofir gesuergt, datt grouss Clientë wéi IBM, Apple oder och Disney keng Reklamme méi op "X" wëlle schalten. D'Plattform gehäit der Organisatioun "Media Matters for America" vir, datt si duerch geziilt Manipulatioun dofir gesuergt hunn, datt Reklamme vu bekannten Entreprisen nieft ënner anerem Nazi-Bäiträg an antisemitteschen Aussoen opgetaucht sinn. Vum Chef vun der Organisatioun heescht et, datt een zu der Meldung steet an ee sech drop freet, viru Geriicht ze gewannen.

"X" behaapt an der Uklo, Media Matters hätt op eng kënschtlech Aart a Weis eng Situatioun kreéiert, an där Reklammen nieft extremistesche Bäiträg opgetaucht sinn. Dëst solle si gemaach hunn, andeem si bei enger geziilter Auswiel vu Profiller d'Säit ëmmer nees nei gelueden hunn, bis do Reklammen opgetaucht sinn. Dat hätt d'Organisatioun awer net matgedeelt, mä probéiert den Androck ze ginn, et wier zoufälleg entdeckt ginn, esou "X".

D'Plainte huet "X" awer net a Kalifornien gemaach, wou een den Haaptsëtz huet, mä de Musk huet se an Texas agereecht, engem US-Bundesstaat, an deem grouss Deeler vun der Regierung a vun der Populatioun däitlech méi konservativ ass. Nieft der Plainte vun "X" huet och de Parquet général an Texas Ermëttlunge géint Media Matters ageleet, dat wéinst "méigleche Arnaquen". Geleet ginn dës Ermëttlunge vum Ken Paxtoen, engem Supporter vum Donald Trump dee selwer e Frënd vu rietse politeschen Usiichten ass. Wéinst Korruptiounsvirwërf war hie vun den Autoritéiten an Texas virleefeg aus dem Amt geholl ginn. Am September gouf hien awer fräigeschwat.