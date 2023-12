No zéie Verhandlungen hu sech d'EU-Parlament an d'EU-Staaten an der Nuecht op e Samschdeg op d'Grondreegele vum sougenannten "AI Act" gëeenegt kritt.

An der EU soll et deemno an Zukunft méi streng Reegele fir Kënschtlech Intelligenz ginn, kuerz KI. Bei kriteschen Infrastrukturen, Sécherheetsautoritéiten a Personalverwaltunge soll deemno d'Kontroll duerch Mënsche garantéiert ginn. Et ass der EU no dat éischte Gesetz, dat den Asaz vu kënschtlecher Intelligenz reegelt. Den EU-Bannemaartkommissär Thierry Breton huet den Accord als "historesch" bezeechent. D'EU wäert den alleréischte Kontinent sinn, dee kloer Reegele fir d'Notze vu KI setze wäert. D'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen huet erkläert, d'KI-Gesetz géif d'Sécherheet an d'Grondrechter vu Mënschen a Firme schützen. Nom politeschen Accord mussen an den nächsten Deeg nach technesch Detailer ausgeschafft ginn. D'Reegele sollen ënner anerem d'Qualitéit fir déi fir d'Entwécklung vun Algorithme genotzten Date garantéieren a sécherstellen, dass bei der KI-Entwécklung keng Droits d'auteur verletzt ginn. D'Hoffnung ass, dass no der EU nach aner Länner nozéien.