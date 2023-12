Dräi Ziffere méi wéi nach dat lescht Joer huet dat beléiftste Passwuert bei eisen däitschen Noperen.

U sech soll e Passwuert wichteg Daten, E-Mailen, de Bankcompte oder soss Sensibeles schützen. Ma vill Leit verzichten, fir et ebe besser ze verhalen, op laang a komplizéiert Passwierder.

Enger Ëmfro vum Hasso-Plattner-Institut no ass de beléiftste Code vum PC oder um Handy an Däitschland "123456789". Weder originell nach innovativ, mä ëmmerhi méi laang wéi nach 2022, wou et just sechs Zifferen hat.

Top 10

D'Top 5 besteet bal just aus schwaachen Zuelekombinatiounen, wärend an der Top 10 och Wieder wéi "password" oder "iloveyou" dobäi kommen:

1. 123456789

2. 12345678

3. hallo

4. 1234567890

5. 1234567

6. password

7. password1

8. target123

9. iloveyou

10. gwerty123

Passwuert: Op wat soll ech oppassen?

D'Plattform "Bee Secure" gëtt e puer gëlle Reegelen, wéi ee sécher am Internet ënnerwee ka sinn. An direkt déi éischt Reegel bezitt sech op d'Passwierder: Déi sollen nämlech sécher sinn. Kuerz zesummegefaasst: All Passwuert soll op d'mannst 12 Zeeche laang sinn, et soll ee fir all Account en anert Passwuert notzen an et soll ee seng Passwierder ni un aner Leit, och net u Kolleege weiderginn. Op hirem Site kann een dann och iwwerpréiwen, ob e Passwuert sécher ass, oder net.

Wat fir Passwierder notzt Dir?

Jo, déi Fro ze stellen, nodeem een zwee Sätz virdrun nach gewarnt huet, d'Passwierder NET un aner Leit virun ze ginn, kann engem elo komesch virkommen. Ma mir wëllen net äert Passwuert wëssen, mä éischter, wéi sécher Dir äert Passwuert géift aschätzen.