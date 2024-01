Ze gesinn ass si als gelenkeg Kämpferin mat Pistoulen an engem knappe Kimono mat Mask, déi d'Zänn fletscht. Hannendru stécht eng 91 Joer al Bomi aus Chile.

Si ass lo onverhofft zu enger Berüümtheet an der Gamer-Zeen ginn. Déi chileenesch Gamerin mam Spillernumm "Mami Nena" metzelt am Spill Free Fire hir Géigner onbaarmhäerzeg een nom aneren of. Am echte Liewen ass d'María Elena Arévalo aus dem Duerf Llay-Llay eng eeler Damm mat Brëll a Schiertech.

Hiren Enkel huet si als "Mami Nena" an d'Welt vum Online-Gaming bruecht, nodeems hire Mann 2020 no 56 Joer un hirer Säit gestuerwen ass. Si hätt do mol net gewosst, wa eng Maus wier, huet déi eeler Fra gegeckst. Ganz séier wier si begeeschtert gewiescht vum virtuelle Spill: "Ech hu mech besser gefillt, well ech net méi sou vill u mäi verstuerwene Mann hu missen denken."

Am Ufank hätt si sech och nach zeréckgehalen, si hätt "kengem wéilte wéidoen". Haut kennt d'Mami Nena keng Gnod soubal si an hirem professionelle Gamer-Stull sëtzt. Antëscht hätt si sech ënner Dosende Millioune vu Free-Fire-Spiller bis zum "Heroesch"-Level héich gekämpft. Et feelt och just nach ee Schratt bis zum héchste Level, dem "Grandmaster", op deem weltwäit just 300 Gamer spillen.

Op der Online-Plattform Tiktok, wou si anere Spiller Tipps gëtt, huet d'Mami Nena véier Milliounen Abonnenten, op YouTube huet si 650.000 Follower. Am Dezember gouf d'María Elena Arévalo vun der Zeitung El Mercurio als eng vun den 100 wichtegsten eelere Bewunner vun Chile geéiert, wéinst hirem Bäitrag am Kampf géint Generatiounsklischeeën.