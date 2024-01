HyperVerse hat hire CEO als e Mann mat engem beandrockende Liewenslaf presentéiert. Recherchë weisen, dass et de Steven Reece Lewis awer guer net gëtt.

Et goufen an der Vergaangenheet eng Partie Warnzeechen. HyperFund gouf vun zwee Australier gegrënnt, huet sech spéider an HyperVerse ëmbenannt a stoung jorelaang ënner Verdacht, e Schnéiballsystem opgebaut ze hunn, deen d'Leit bedréit.

Recherchë vum Saarländischer Rundfunk no sollten d'Investisseure méiglechst vill aner Leit vun HyperFund iwwerzeegen, déi dann och dran investéiere sollten. Informatiounen, déi de Konzern belaaschten oder déi däitlech maachen, wien dofir verantwortlech ass, konnten allerdéngs net fonnt ginn.

Autoritéite warnen zanter Joren

Schonns am Mäerz 2021 hat déi brittesch Finanzopsiicht FCA eng Indikatioun verëffentlecht, datt HyperVerse onerlaabt Finanzdéngschtleeschtungen ubitt. Am Oktober 2021 huet déi däitsch Finanzopsiicht eng änlech Warnung erausginn. 2022 hat dunn och nach déi ungaresch Nationalbank gemellt, datt HyperVerse ganz staark no engem Schnéiballsystem ausgesäit.

An awer sinn d'Notzer ëmmer nees op d'Versprieche vun HyperVerse eragefall. Eleng 2022 solle bal 1,3 Milliarden Dollar an de Konzern gefloss sinn. Et wier dee gréisste Bedruch deen et am Beräich vun de Kryptowärunge jeemools gouf. D'Notzer kommen net méi un hir Suen.

Prominenter äussere sech positiv iwwert de CEO

Presentéiert gouf de CEO Steven Reece Lewis am Dezember 2021 an engem Video op YouTube. HyperVerse beschreift hien als Absolvent vun der University of Leeds mat engem Master-Ofschloss vun der Universitéit Cambridge. Hien hätt fir d'Bank Goldman Sachs geschafft, hätt eng Entreprise un Adobe verkaf an e Start-Up gegrënnt.

Allerdéngs hu béid Universitéite keng Pabeieren vun enger Persoun mat dësem Numm an och soss ass näischt iwwert de Mann ze fannen, weder bei den Autoritéiten, nach op de soziale Medien. E Profil op Twitter war erstallt ginn, fir Reklamm ze maachen, ma no sechs Méint schonn net méi benotzt ginn. Wien de Mann am Video ass, ass deemno net gewosst.

Trotzdeem hate Prominenter wéi de Matgrënner vun Apple, de Steve Wozniak, an de Schauspiller Chuck Norris op de sozialen Netzwierker Reklamm fir de Reece an HyperVerse gemaach. "Ech sinn hei, fir de Steven an HyperVerse ze ënnerstëtzen", heescht et vum Chuck Norris.

Wéi dës Reklammen entstane sinn, ass allerdéngs onkloer. Béid Männer sinn nämlech bei Cameo ënner Vertrag, fir agereechte Messagen géint eng Bezuelung virzeliesen.