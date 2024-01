Google Chrome wëll de Marché vun de Reklammen ëmkrämpelen a sengen Notzer méi Kontroll iwwer hir Date ginn. Ma et ginn Zweiwel an der Branche.

Um Donneschdeg huet Google ugefaangen, "d'Third-Party-Cookies" fir Reklamme bei zoufälleg ausgewielten Notzer vu Google Chrome ze deaktiveieren. An enger éischter Phas soll dëst an deenen nächsten Deeg ronn ee Prozent vun den Installatiounen treffen. Da entsprécht engen 30 Milliounen Notzer weltwäit.

Mat dëser Decisioun wëll Google géint de Marché mat den Daten iwwer Reklamme goen, deen ëmmer méi op Kritik stéisst. Dobäi ass Google nach wäitaus manner radikal wéi Apple. Dem Steve Jobs seng Entreprise ënnerhëlt nämlech schonn zanter Joren eppes géint dës Cookien op Safari. Weider verhënnert Apple de sougenannten Tracking an deene verschiddenen Applikatiounen. Dëst hätt esouguer schonn dozou gefouert, datt Meta däitlech manner Recetten duerch Reklamme gemaach huet.

Kritik am Secteur

Wärend mir am Internet ënnerwee sinn, ginn allméiglech Informatiounen iwwert eis gespäichert. Zum Beispill kann eng Lëscht mat eisen Interessien opgestallt ginn, baséierend op de Websäiten déi mir besichen. Dës Date gi weidergeleet an esou kréie mir da personaliséiert Reklammen ugewisen. De weltwäiten Ëmsaz mat Reklammen um Internet läit bei iwwer 600 Milliarden Dollar pro Joer an en ëmmer méi groussen Undeel dovun entsprécht eisen individuelle Profiller.

Doduerch, dass Google selwer vill duerch Reklamme verdéngt, misst ee sech allerdéngs eng Alternativ ausdenken. Mat der neier "Privacy Sandbox" sollen d'Notzer anonymiséiert an a Gruppen zesummegefaasst ginn. Dës kënne weiderhin deementspriechend Reklammen ugewise kréien. Déi gesammelt Informatioune ginn zwar net méi un Drëttpersoune weider, mee ginn dofir um Gerät vum Notzer gespäichert. Déi sougenannt "First-Party-Cookies" verschwannen also net. Kritiker si skeptesch.

Wien ass betraff?

An enger éischter Phas gouf en entspriechende Message u ronn 30 Milliounen Notzer weltwäit geschéckt. An der zweeter Hallschent vum Joer sollen déi entspriechend Cookië bei alle Chrome-Notzer automatesch blockéiert ginn. Wien ausgewielt gouf an dëst awer net wëll, dee kann d'Funktioun an den Astellungen nees desaktivéieren. Google hätt de Projet elo mol lues lancéiert, fir technesch Probleemer ze evitéieren.