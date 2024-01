Typesch Beispiller fir "Augmented Reality" sinn zum Beispill déi sougenannten Heads-Up-Displayen an den Autoen.

An Däitschland notzen ëmmer méi Mënschen d'Technologie vun der "Augmented Reality". Dat geet aus enger Ëmfro ervir, déi de Verband vun der digitaler Industrie an Däitschland, Bitkom, e Méindeg zu Berlin presentéiert huet.

Bei "Augmented Reality" ginn digital Inhalter an déi real Ëmgéigend ageblent. Dat geschitt dacks iwwert d'Kamera vum Smartphone oder iwwert de spezielle Brëll. An Däitschland sollen der Ëmfro vu Bitkom no schonn e Véierel vun de Leit dës Technologie genotzt hunn.

Augmented Reality huet eng ganz Partie Applikatioune. Sief et an engem Spill um Smartphone wéi Pokemon Go oder bei den Heads-Up-Displayen am Auto. D'Technologie kënnt awer och an der Aarbechtswelt an den Asaz. Zum Beispill kann e Magasinier iwwert e spezielle Brëll ageblent kréien, a wéi engem Regal e bestëmmte Produit läit.