Eng privat US-Firma wëll e Méindeg de Grondsteen fir déi éischt kommerziell Landung um Mound leeën.

Eng Rakéit vum Typ "Vulcan Centaur" vum Hiersteller ULA soll e Méindeg vu Cape Canaveral aus lancéiert ginn. D'Kapsel "Peregrine" vun der US-Firma Astrobotic soll schlussendlech den 23. Februar um Mound landen, dat am Gebitt "Sinus Viscositatis".

Och Privatpersoune konnte sech e Raum fir den Transport vu Material op de Mound kafen. De Raum fir dëst Material ass 1,9 Meter héich an huet en Duerchmiesser vun 2,5 Meter.

Och d'Nasa wäert bei enger Missioun d'Moundexosphär, Magnéitfelder a Stralung ënnersichen. Dobäi kommen nach Ënnersichungen iwwert de Waasserstoffgehalt vun der Mounduewerfläch, sou wéi d'Teste vu Solar-Anlagen um Trabant.

Wéi d'Nasa erkläert, géift dëst dobäi hëllefen, bemannte Missiounen zeréck op de Mound ze schécken. Enn 2024 wëll ee jo mat 3 Männer an enger Fra wärend enger Missioun vun 10 Deeg de Mound ëmkreesen. Am Joer 2025, esou de Plang, sollen dann no iwwer 50 Joer och nees Astronauten um Mound landen, dës Kéier wäert ënnert anerem, fir déi éischte Kéier eng Fra an eng net-wäiss Persoun dobäi sinn.

Laangfristeg ass et d'Zil, fir eng permanent Moundbasis opzebauen an sou eng Grondlag fir Missiounen op de Mars ze schafen.