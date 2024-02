Haut ass de Safer Internet Day, op dësem Dag soll op d'Geforen aus dem Internet higewise ginn.

An dësem Artikel erkläre mer de Phänomen vum "Phishing", dat mat Hëllef vum Expert fir Cybersécherheet Steve Muller.

Wat ass Phishing?

Beim Phishing géif et am Prinzip ëmmer drëms goen, Passwierder ze klauen, esou de Steve Muller vu Bee Secure. Meeschtens geschitt dat iwwer gefälschte Linken. Den Expert nennt dëst Beispill:

"Dir kritt eng falsch E-Mail vun Netflix, klickt Dir do drop, da kommt Dir op enger Säit eraus, déi ausgesäit wei déi vun Netflix. Do gëtt een dann d'Passwuert gefrot, well Dir mengt, Dir wäert op der richteger Säit gitt Dir natierlech d'Passwuert an."

Krimineller kënne sech dann esou Accès zum Account verschafen a géifen och op anere Plattforme versichen, op een do dat nämmlecht notzt.

Wéi erkennen ech de Bedruch?

Phishing ze erkennen, ass guer net esou einfach. Et misst een den Expediteur iwwerpréiwen. Wien huet de Mail geschéckt an ass et eng richteg Adress?

Den Expert réit an esou Fäll, guer net op e Link ze klicken. Wann een eng Mail kritt, wou een eppes opgefuerdert gëtt, soll een dat als Informatioun ophuelen an dann op der richteger Plaz kucken. Am konkrete Beispill heescht dat:

"Gitt op d'Säit vun Netflix, wou dir sécher sidd, dass et déi richteg ass oder souguer nach besser, Dir benotzt déi offiziell App, wou Dir och sécher sidd, dass et déi richteg ass an da maacht Dir déi Aktioun, déi se vun Iech froen. Do sidd der sécher, dass Dir net op e falsche Link klickt."

Wat maachen ech, wann ech drop "eragefall" sinn?

Dee Moment, wou ee fäert, dass d'Passwuert geklaut gouf, soll een et iwwerall do änneren, wou een dat Passwuert genotzt huet.

Am Fall vun enger Phishing-Attack op Bankdate soll een esou séier wéi méiglech Kontakt mat senger Bank ophuelen.

