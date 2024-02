Kënschtlech Intelligenz gräift an ëmmer méi Beräicher an eisem alldeegleche Liewen. Dowéinst wëll d'Europäesch Unioun dës Innovatioun elo reglementéieren.

E Gesetz, wat déi Kënschtlech Intelligenz soll op EU-Niveau reglementéieren, gëtt ëmmer méi warscheinlech. D’EU-Staaten hunn Enn leschter Woch den entspriechenden Entworf ofgeseent. Wéini d’Gesetz a Kraaft trëtt, ass awer nach net kloer. De Ministerrot an d’EU-Parlament mussen nach hir Zoustëmmung ginn.

KI-Gesetz Q&A / Erklärunge vum Diana Hoffmann

Wat ass dat fir e Gesetz ëm dat et hei geet?

De sougenannten Artificial Intelligenz (Kuerz AI-Act) ass weltwäit dat éischt déifgräifend Gesetz, fir kënschtlech Intelligenz ze reguléieren. Et leet de Kader fest, dass d’Notzung vun der kënschtlecher Intelligenz sécher an ethesch korrekt ofleeft.

Wisou ass dann d’Reguléierung vun der kënschtlecher Intelligenz wichteg?

Eng Reguléierung soll méiglech Risike fir d’Gesellschaft, d’Privatsphäre an d’Grondrechter sou kleng wéi méiglech halen. Technologië vun der kënschtlecher Intelligenz ginn nämlech an ëmmer méi Beräicher vum Alldag genotzt. Dofir solle Standarden agefouert ginn, mat deenen den Asaz kontrolléier gëtt.

Wéi soll esou eng Reguléierung funktionéieren?

D’Applikatioun vun enger KI soll a verschidde Risiko-Klassen agedeelt ginn. Jee no Kategorie gëllen dann entspriechend rechtlech Obligatioune fir d’Entwécklung an de Gebrauch vun der KI. E Beispill fir minimal oder kee Risk wier de Spam-Filter bei Mail-Programmer. Begrenzt Risiko wier zum Beispill ChatGPT. En héicht Risiko wier autonoomt Fueren oder medezinesch Geräter. An en inakzeptabele Risk ass, wa Grondrechter verletzt ginn, wéi bei Programmer fir Gesiichter oder Emotiounen op der Aarbecht z'erkennen.

Ubidder vun Héichrisiko-KI-Systemer mussen hir Software bewäerte loossen an e Risiko-Management-System applizéieren.

Duerch esou eng strukturéiert Approche soll séchergestallt ginn, dass KI-Technologië verantwortungsbewosst entwéckelt an agesat ginn.

Wat géing géint eng Reglementéierung schwätzen?

Entreprisen hunn deels Bedenken, dass d’Méiglechkeet fir Innovatioun kann ageschränkt ginn. Eng ze streng Reguléierung kéint de Fortschrëtt an d'Kompetitivitéit bremsen. Och d’Bürokratie kéint d’Entwécklung an den Asaz vun der KI behënneren.