Zanter elo scho méi wéi 6,5 Joer ass hie Justizminister. Zanter Dezember zejoert ass hien och ewell ee vun zwee Vizepremieren.

Mam Felix Braz schwätze mer e Samschdeg iwwert eng helle Wull vu Sujeten, déi hie sech fir dës Legislaturperiod op de Fändel geschriwwen huet: Stéchwuert neit Jugendschutzgesetz oder d'Legaliséiere vu Cannabis.

Natierlech komme mer awer och op déi ominéis Affär ronderëm d'Policefichieren an de Justiz-Register ze schwätzen, déi jo an der Läscht an der sougenannter geheimer Casier-Affär fir vill Polemik suergen.

Background am Gespréich mam grénge Minister Felix Braz dëse Samschdeg wéi gewinnt live tëscht 12 an 13 Auer.

