Den Henri Kox, de Gilles Hempel an de Jean-Paul Scheuren sinn Invité vum Background am Gespréich.

En neie Minister fir en ale Problem, deen ëmmer méi akut gëtt.

De Logement ass d'Thema dëse Samschdeg am Background mam Minister Henri Kox. Kritt hien de Problem an de Grëff? Mat wéi enge Mesuren?

Wat muss gemaach ginn – speziell am soziale Wunnengsbau, froe mer de Gilles Hempel vun der Agence immobilière sociale.

A wat vermësst den Immobiliesekteur? De Jean-Paul Scheuren, President vun der Chambre Immobilière, ass och eisen Invité.

Am Background am Gespréich iwwer d'Wunnen zu Lëtzebuerg wéi gewinnt e Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer hei um Radio an op rtl.lu.

