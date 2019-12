E Samschdeg ass de Minister fir Landwirtschaft a Sécurité sociale eisen Invité an der Emissioun "Background am Gespréich".

No 10 Joer Regierung gehéiert de Romain Schneider zu den experimentéierte Ministeren.



An der aktueller Legislatur-Period geréiert den LSAP-Nord-Politiker d'Ressorte Landwirtschaft a Sécurité Sociale.

Wéi sollen d'Bio-Ziler ëmgesat ginn? Wéi wäit si mer beim Ëmsetze vum Tiers-payant? Wéi mussen d'Sozialiste sech opstelle fir d'Zukunft?

Ënner anerem déi Froe stelle mer dem Romain Schneider dëse Samschdeg am Background.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.