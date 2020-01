E Samschdeg ass den CSV-Parteipresident Frank Engel eisen Invité an der Emissioun "Background am Gespréich".

Hie steet elo zanter bal genee engem Joer un der Spëtzt vun der gréisster Oppositiounspartei. Mam Frank Engel schwätze mer dëse Samschdeg an der Emissioun Background am Gespréich iwwert déi grouss national Dossieren.

Vu Klimaschutz iwwer Logement bis Steieren an Educatioun. Wat huet d'CSV der Regierungsaarbecht entgéint ze setzen? Wat de Leit ze proposéieren? Wéi wëll se d'Wieler nees vun hirer Politik iwwerzeegen a wéi huet hie sech als Parteipresident vun der CSV etabléiert?

Ënnert anerem deene Froe wëlle mer mam Frank Engel a Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer live nogoen.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.