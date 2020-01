E Samschdeg ass d'Presidentin vum Staatsrot eis Invitée an der Emissioun "Background am Gespréich".

Mat der Agny Durdu schwätze mir ënnert anerem iwwert d'Aarbecht, d'Plaz an d'Roll vum Conseil d'État.

Background am Gespréich héiert Dir wéi gewinnt samschdes tëscht 12 an 13 Auer hei op RTL Radio Lëtzebuerg.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.