E Samschdeg sinn de Claude Müller an den Ulf Nehrbass eis Invitéen an der Emissioun "Background am Gespréich".

Wéi wichteg ass et, am Kampf géint de Coronavirus, e Mondschutz ze benotzen, wann ee virun d'Dier geet? Eng Moossnam, déi an Tëschenzäit jo och d'Santé zu Lëtzebuerg als zousätzlech Barrière recommandéiert.

Kann een op déi Manéier déi aner an domadder indirekt och sech selwer schützen? Wou ass d'Fuerschung drun? Wéi fonctionéiert de Projet Con-Vince, deen elo lancéiert gouf? Alles dat si Froen, déi mer den Experten stellen.

Dem Virolog Professer Claude Müller an dem Spriecher vun der Covid-19 Task Force, dem Professer Ulf Nehrbass, deen och Direkter vum Luxembourg Institut of Health ass.

