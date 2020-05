E Samschdeg sinn d'Presidentin vum Mouveco, d'Presidentin vum OGBL an der CSL an den UEL-President eis Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich.

Wéi soll eis Welt vu muer ausgesinn a wéi geet et viru mam an Après-Corona-Zäiten? Hu mer Léiere gezunn? Kënne mir eis Gewunnechten nohalteg änneren a wat fir een Effekt hätt dat op eis Wirtschaft? Méi Digitaliséierung an Teletravail, méi lokal produzéieren an akafen, manner Reesen, manner konsuméieren?



Vill Froen. Et gi sécher spannend Pisten. Dorobber gi mer mat eisen dräi Invitéen e Samschdeg am Background an.

Invitéiert sinn:

D'Blanche Weber, Presidentin vum Mouvement Ecologique

D'Nora Back, Presidentin vum OGBL an der Chambre des salariés

Den Nicolas Bück, President vun der Union des Entreprises

