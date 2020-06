De President vum House of Automobile an de Mobilitéitsminister schwätzen iwwert d'Zukunft vun der Mobilitéit.

Wéi gesäit d'individuell Mobilitéit vu Muer aus?

Wouru läit et, datt bei der Elektromobilitéit nach ëmmer gezéckt gëtt? Wéi steet et ëm d'Infrastrukturen? Ass e rengen elektresche Leasing-Fuerpark realistesch?

Ënner anerem déi Sujete beschwätze mer dëse Samschdeg an der Emissioun Background, déi ganz am Zeeche vum Auto steet.

Et diskutéiere mat: den Ernest Pirsch, President vum House of Automobile an de François Bausch, Mobilitéitsminister.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.