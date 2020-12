Déi gréng Justiz- a Kulturministesch ass e Samschdeg eis Invitée an der Emissioun Background am Gespréich.

Wat léiere mer aus der Coronakris? Liewe mer dono méi nohalteg?

Dat froe mer déi gréng Ministesch Sam Tanson e Samschdeg am Background.

Mat der grénger Justiz- a Kulturministesch schwätze mer iwwer d’Covid-Strategie vun der Regierung an iwwer d’Haaptdossieren an hiren zwee Ministèren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.