Den LSAP-Wirtschaftsminister ass e Samschdeg eisen Invité an der Emissioun "Background am Gespréich".

Zanter engem Joer huet d’Corona-Pandemie d’Lëtzebuerger Ekonomie fest am Grëff. D’Regierung huet Rekord-Zomme mobiliséiert, fir d’Betriber z’ënnerstëtzen.

War 2020 e verluerent Joer fir eis Wirtschaft?

Wéi grouss ass den ekonomesche Schued?

Wéi geet et de Betriber aktuell?

A wéi wëll de Wirtschaftsministère d’Relance organiséieren?

Dat froen mer dëse Samschdeg an eiser Emissioun Background den LSAP-Wirtschaftsminister Franz Fayot.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an am RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.