Den neie Generalsekretär vun der CSV ass e Samschdeg eisen Invité an der Emissioun "Background am Gespréich".

Hie gehéiert zu deenen, déi d'CSV nees a méi roueg an erfollegräich Zäite féiere sollen.

Den neie Generalsekretär an CSV-Europadeputéierte Christophe Hansen ass dëse Samschdeg eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich.

Wat ass sech inhaltlech vun der neier Parteispëtzt z'erwaarden a wéi eng Roll wëll den nach jonke Politiker iwwerhuelen? Doriwwer wëlle mer schwätzen. Donieft beliichte mer am Kader vum Europadag och ënnert anerem déi aktuell europäesch Coronapolitik, d'Konsequenze vum Brexit an den annoncéierten Engagement fir méi e soziaalt Europa.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an am RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.