De Jean-Claude Wiwinius ass e Samschdeg eisen Invité an der Emissioun "Background am Gespréich".

5 Joer un der Spëtzt vun der Cour Supérieure de Justice grad wéi der Cour Constitutionnelle: Mam Jean-Claude Wiwinius geet an engem Mount deen héchstgestallte Magistrat am Land an d'Pensioun.

Iwwert d'Effikassitéit an d'Onofhängegkeet vun der Justiz, iwwer Rekrutementsprobleemer an der Magistrature an d'Kontroll op d'Justice duerch d'Parlament - doriwwer schwätze mer am Background dëse Samschdeg.

De Jean-Claude Wiwinius ass eisen Invité op RTL Radio Lëtzebuerg - dëse Samschdeg tëscht 12 an eng Auer.

