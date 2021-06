Den neie CEO vu Rothschild ass e Samschdeg eisen Invité am Background am Gespréich.

An der Emissioun Background am Gespréich hu mer e Samschdeg de François Pauly invitéiert. Ee Mann, dee vu Beruffserfarung hir an esou vill Secteuren aktiv ass oder war, dass et engem dronke gëtt. Dat geet vun A wéi Assurancen bis Z wéi Zeitung.

