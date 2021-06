Dëse Samschdeg geet et an der Emissioun "Background am Gespréich" ëm d'Thema Sécherheet.

Hu mer e Sécherheetsproblem am Land? Oder gëtt domadder Polemik gemaach? Huet d'Police d'Situatioun am Grëff? Wéi gesäit d'Preventiouns- a Sozialaarbecht aus?

Invitéë sinn de grénge Policeminister Henri Kox, den CSV-Deputéierten a Stater Schäffe Laurent Mosar an de Raoul Schaaf, deen ënnert anerem den Drogenhëllefszenter Abrigado geréiert.

Background am Gespréich iwwert d'Thema Sécherheet héiert Dir dëse Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer um Radio an och op RTL.lu.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an am RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.