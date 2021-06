De Premierminister Xavier Bettel ass e Samschdeg eisen Invité am Background am Gespréich.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

D'Regierung warnt, datt d'Pandemie nach net eriwwer ass. Op wat, a wéi preparéiert se sech fir den Hierscht?

Wéi grouss ass d'Angscht virun der Delta-Variant, der Duebel-Mutatioun aus Indien? Wéi zefridden ass een a Punkto Impfungen?

Erlaabt de gréngen EU wäiten Zertifikat eng normal Summervakanz a wat fir Projete wëll Blo-Rout-Gréng nach an der zweeter Halschecht vun der Legislaturperiod realiséieren?

Déi a vill aner Froe stelle mer e Samschden dem Premier Xavier Bettel am Background. D'Emissioun héiert der wéi gewinnt tëschent 12 an 1.



"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg