De Landwirtschaftsminister ass dëse Samschdeg Invité an der Emissioun "Background am Gespréich".

De Landwirtschaftsminister schwätzt vun engem equilibréierten Accord. Uganks der Woch hunn d'EU-Agrarministeren no laange Verhandlungen gréng Luucht ginn, fir déi zukünfteg europäesch Agrarpolitik, déi och d'Bauerewiesen zu Lëtzebuerg vun 2023 u wäert beaflossen.

Doriwwer wëlle mer ënnert anerem dëse Samschdeg mam Romain Schneider an der Emissioun Background am Gespréich schwätzen.

Donieft geet et ëm d'Relatiounen tëscht dem Ministère an de Baueren, d'Erausfuerderunge fir d'Zukunft fir de Secteur an natierlech och iwwert dem LSAP-Minister säin anere Ressort d'Sozialversécherung. Stéchwuert hei sinn de sougenannte "Paiement immédiat direct" , d'Auslagerung vu medezineschen Akte baussent dem Spidol an de Remboursement vun der Psychotherapie.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg.