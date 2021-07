D'Inneministesch ass dëse Samschdeg Invitée an der Emissioun "Background am Gespréich".

Déi grouss Steierreform ass zwar bis op d'Zäit no den nächst Wale verluecht ginn, d’Reform vun der Grondsteier awer net. Iert den impôt foncier ka reforméiert ginn, mussen all d’Gemengen en neie generelle Bebauungsplang adoptéieren. Onofhängeg dovunner mussen déi 3 Regierungsparteie sech awer och nach iwwert d’Tauxe vun der Steier op de Grondbesëtz eens ginn.

Fir iwwert déi grouss Reform ze schwätzen, ass déi zoustänneg Ministesch, d'Inneministesch Taina Bofferding Invitée am Background. D'LSAP-Politikerin froe mir ënnert anerem och, wéi si op d’Kritik vum OGBL reagéiert: d'Gewerkschaft seet op de wesentleche Froe kéim vun der Politik aktuell näischt.

D'Emissioun Background ass Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer hei op RTL.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an am RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.