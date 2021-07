Um Samschdeg schwätze an der Emissioun "Background am Gespréich"-Spezial iwwer "Naturkatastrophen an d'Gestioun dovunner".

Historesch, du jamais vu, egal wéi Een d'Joerhonnert-Héichwaasser wëll bezeechnen, de Schued ass enorm, nieft dem Materiellen ass et och e mënschleche Misär dee bleift.

Mussen mer eis un esou Naturkatastrophe gewinnen? Gëtt dëst déi nei Normalitéit an d'Konsequenz vum Klima-Changement?Wat sinn d'Léieren a muss net an der Gestioun vun esou Krisen ëmgeduecht an méi pro-aktiv geschafft ginn?

Mir schwätzen driwwer e Samschdeg an eisem Background Spezial "Naturkatastrophen an d'Gestioun dovunner".

Invitéë sinn:

Den Direkter vum Waasserwirtschaftsamt Jean-Paul Lickes

Den Haut Commissaire à la Protection Nationale Luc Feller

An de CGDIS-Generaldirekter Paul Schroeder.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video).