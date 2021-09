An der Emissioun "Background am Gespréich"-Spezial geet et de Samschdeg ëm déi ekonomesch a sozial Rentrée.

D'politesch Rentrée steet mam Vott vun engem neie Covid-Gesetz un; mee wat ass sech sozial an ekonomesch vun de nächste Méint z'erwaarden?

Wéi gëtt d'Evolutioun an d'Evaluatioun vun der Pandemie an hire Suitte wëssenschaftlech begleet?

Wat soe Patronat a Gewerkschaften zur néideger Reprise an der Industrie an dem sozialen Dialog, deen net zum Beschten ass?

Wéi eng geziilt steierlech Mesurë si sech nach z'erwaarden a wéi eng Marge ass iwwerhaapt am Logement ginn?

Dat froe mer no am Background-Spezial "Ekonomesch a sozial Rentrée":

Et diskutéiere mat:

d'Generaldirektesch vum Liser, d'Professer Aline Müller

de CGFP-Generalsekretär Romain Wolff

an de Fedil-Direkter René Winkin

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.



"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an am RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.