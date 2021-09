Den Investisseur an Entrepreneur ass dëse Samschdeg Invité an der Emissioun "Background am Gespréich".

D’Digitaliséierung transforméiert den Alldag vun all de Mënschen. A Punkto Aarbecht, Finanz, mee awer och Konsum presentéiere sech ganz nei Opportunitéiten. Gläichzäiteg bréngt den Ëmgank mat dësen neie Realitéite vill Kappzerbrieches mat sech.

Wéi kritt ee jidderee mat u Bord ? Wéi begleet een d’Mënsche bei dësen Transformatiounen ? Wéi solle Staat a Betriber mat der Plattform-Ekonomie ëmgoen ?

Ënnert anerem dat froe mer de fréiere Chef vu KPMG Lëtzebuerg, de Georges Bock, an onser Emissioun Background.

Donieft schwätze mer mam Investisseur an Entrepreneur iwwert aktuell Diskussiounen iwwert d’Steieren, d’Banken- a Fongeplaz an de Logement.

