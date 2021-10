An der Emissioun "Background" schwätzen e Samschdeg den Alain Origer, de René Meneghetti an de Georges Oswald iwwer d'Drogeproblematik zu Lëtzebuerg.

Wéi grouss ass d'Drogeproblematik zu Lëtzebuerg? Wéi kann eng Droge-Strategie vu Muer ausgesinn? Kéint déi geplangte Legaliséierung vum Cannabis an d'Waasser falen?

Ënner anerem doriwwer diskutéiere mer an eisem Background mam Alain Origer, Droge-Coordinateur vum Santésministère, dem René Meneghetti vum Suchtverband an dem Georges Oswald, Procureur vum Bezierk Lëtzebuerg.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an am RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.