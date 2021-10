De grénge Vizepremier ass Invité an der Emissioun "Background am Gespréich".

D’Regierung kuckt 2 Joer virun de Chamberwale mat Optimismus no vir.

"Mir sinn dem Enn vun der Pandemie ganz no", sou de Premier a sengem Etat de la Nation dës Woch.

Bis 2023 wëll d’Bettel-Kersch-Bausch-Regierung d’Klimakris bekämpfen, d’Land weider digitaliséieren an deene Schwaachen hëllefen. Dat "gemeinsaamt Zil" wier kloer.

Mee erreecht de "Wee" dat Zil da wierklech? Ass dat Zil wierklech "gemeinsam"? Dat froe mir de grénge Vizepremier François Bausch dëse Samschdeg am Background.

Mam Mobilitéits-, Bauten- a Verdeedegungsminister schwätze mer och méi spezifesch iwwert d’Klimapolitik an d’Steieren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg.