Invitéen an der Emissioun "Background am Gespréich" sinn e Samschdeg de Mars Di Bartolomeo vun der LSAP, de Léon Gloden CSV an de Fernand Kartheiser ADR.

Dat 1. Kapitel – d‘Justiz - ass eng éischte Kéier duerch d‘Chamber. Kënnt elo e Referendum? Wat huet d‘CSV wëlles? Firwat ass d‘ADR dergéint? A wat ännert iwwerhaapt alles? Doriwwer diskutéiere mer e Samschdeg am Background.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.