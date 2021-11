Invitée an der Emissioun "Background am Gespréich" e Samschdeg ass d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert.

D'Covid-Infektioune ginn an d‘Luucht, d''Spideeler fëlle sech nees. Mir sinn an enger 4. Well. Wei kënne mer elo kollektiv nees méi drastesch Mesuren evitéieren?

Geet de fräiwëllege CovidCheck an de Betriber duer? Wei steet et mat den Impfunge fir Kanner an de Booster-Impfungen fir d'Gesondheetspersonal an de Rescht vun der Populatioun? An wat fir Léieren zeie mer aus der Pandemie, fir d‘Santé publique?

Dat froe mer e Samschdeg d‘Paulette Lenert. D‘Gesondheetsministesch ass eis Invitée am Background.

