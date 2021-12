D’Sondagë sinn historesch schlecht an et ass net gewosst, wat nach beim Frëndeskrees-Prozess erauskënnt.

Wéi geet et weider an der CSV?

Ënner anerem dat froe mer den neie Co-Fraktiounspresident Gilles Roth. De Mamer Deputé-Maire ass Invité an der Emissioun Background.

Aner Themen, déi ugeschwat ginn, sinn zum Beispill d’Covid-Gesetzer an d’Steierreform.

