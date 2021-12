Invitéen an der Emissioun "Background am Gespréich" e Samschdeg sinn d'LSAP-Ministeren Dan Kersch a Paulette Lenert.

Deen ee geet - op d'mannst sou hallef - déi aner bleift an ass den helle roude Stär um LSAP-Firmament. Den Dan Kersch verléisst d'Regierung a geet an d'Chamber, iwwerdeems d'Paulette Lenert als Co-Spëtzekandidatin d'Partei 2023 dierft uféieren.

Mat béiden LSAP-Ministere schwätze mer iwwert d'Zukunft vun der Partei, wou a firwat se steet, iwwert d'Debordementer bei den Anti-Covid-Restriktioun-Maniffen an natierlech iwwert d'sanitär Situatioun an der aktueller Pandemie-Well. Rendez-vous fir de Background mat den LSAP-Ministere Lenert an Kersch dëse Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer an Toun a Bild op RTL.lu an an der App.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.