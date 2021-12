An der Emissioun "Background am Gespréich" geet et e Samschdeg iwwert d'Belaaschtung am Gesondheetsberäich an d'Tensiounen, déi ëmmer méi zouhuelen.

Déi lescht 20 Méint hu Spueren hannerlooss. Natierlech och bei deenen, déi un der éischter Front fir eis Gesondheet am Asaz sinn an zanter Méint ënner Dauerbelaaschtung schaffen. Am leschte Background vum Joer schwätze mer mat Vertrieder vum Santéspersonal, wéi si déi aktuell Zäit erliewen, an där net nëmmen déi nächst Coronawell iwwert d'Land rullt, mä och Aggressivitéit an d'Tensiounen zouhuelen. Wéi kann een a sou engem Kontext déi ëffentlecht Gesondheet an de Solidaritéitsgedanken oprechterhalen? Wéi krisefest ass eise Gesondheetssystem a wéi eng Léiere musse mer fir Zukunft zéien?

Et diskutéieren dëse Samschdeg den Intensivmedezinner Jean Reuter, de Psychiater Jean-Marc Cloos, de President vum Collège médical Pit Buchler an d'Infirmière Agnès Daemen, déi zanter engem Joer géint de Covid impft. Rendez-vous fir de Background wéi gewinnt an der Mëttesstonn tëscht 12 an 13 Auer um Radio, am Stream op RTL.lu oder an der App.

