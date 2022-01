An der Emissioun "Background am Gespréich" e Samschdeg sinn 2 Membere vum nationalen Ethikrot an ee Member vun der consultativer Mënscherechtskommissioun.

D’Pandemie hannerléisst hir Spueren. Déi permanent Onsécherheet zanter knapp zwee Joer féiert zu méi Iwwerfuerderung a Gereiztheet. Wéi soll een domat ëmgoen? Wéi eng Léiere musse mer doraus zéien? Si mer an enger Autoritéits-Kris?

Wat maache mer mat dem Gruef an dem Haass, deen an eiser Gesellschaft duerch d’Impf-Fro entstanen ass? A wéi kënne mer am Grand-Duché eng gesond Diskussiounskultur promouvéieren?

Iwwer dës philosophesch a gesellschaftspolitesch Froen diskutéiere mer e Samschdeg an eiser Emissioun Background. Invitéiert sinn d’Karin Weyer, Psychologin, Direktesch vum Centre contre la radicalisation respect.lu a Member vum nationalen Ethikrot, den Daniel Becker, Economist, Generalsekretär vum Conseil économique et social a Vize-President vum nationalen Ethikrot, an de Frank Wies, Affekot a Member vun der consultativer Mënscherechtskommissioun.

