An der Emissioun "Background am Gespréich" ass den LSAP-Aussen- an Immigratiounsminister eisen Invité.

D'Stëmmung tëscht Russland an dem Westen ass sou ugespaant wéi laang net méi. Wéi grouss ass de Risk, datt d'Ukrain-Kris eskaléiert an datt et zu engem Krich kënnt?

Mir maachen am Background de Point mam LSAP-Aussen- an Immigratiounsminister Jean Asselborn. Aner Sujete sinn: d'Europäesch Migratiounspolitik an déi eege politesch Karriär.

De Background am Gespréich mam Jean Asselborn héiert Dir dëse Samschdeg vun 12 bis 13 Auer hei um Radio, op RTL.lu an op der App.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.