An der Emissioun "Background am Gespréich" ass de Minister fir d'Fonction Publique a fir d'Digitalisatioun eisen Invité.

D’Blo-rout-gréng Regierung huet sech mat hirem Koalitiounsaccord vun 2018 virgeholl, d’Digitaliséierung virunzedreiwen. Eng Digitaliséierung, déi souwuel Opportunitéiten ewéi och Risiken duerstellen.

Eng Partie Bierger di sech mat digitalen Instrumenter nach ëmmer schwéier, eng Rei ëffentlech Déngschter sinn nach net dematerialiséiert an déi séier digital Entwécklung stellt d'Wettbewerbsfäegkeet vum Land ëmmer nees op d'Prouf.

Fir de Point ze maachen ass den zoustännege Minister Marc Hansen dëse Samschdeg Invité am Background hei op RTL. Mam DP-Minister, deen och fir d'Fonction Publique zoustänneg ass, kucke mer och wou d'Ëmsetzung vum Gehälteraccord vun 2021 drun ass a wéi eng Zich dee nächste kéint kréien.

De Background mam Minister fir d'Fonction Publique a fir d'Digitalisatioun Marc Hansen ass Samschdeg tëscht 12 an 1 hei op RTL.

