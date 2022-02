An der Emissioun "Background am Gespréich" sinn d'Directrice vun Fischer, d'Member vun der Caritas an den Direkter vu Statec.

Déi stramm Hausse vun den Energiepräisser an d’Inflatiounsspiral, déi zu engem Kafkraaftverloscht féieren, sinn e Samschdeg Sujeten am Background.

Wei eng Konsequenzen hunn d'Präisser op d'Lëtzebuerger Betriber? Wéi schloe sech akommesschwaach Stéit duerch?

Muss den Indexkuerf méi nohalteg ginn? A wat sinn d’ekonomesch Aussiichte fir 2022?

Invitéiert sinn d'Carole Reckinger vun der Caritas d'Carole Müller, Generaldirektesch vun Fischer an de Serge Allegrezza, Direkter vum Statec.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.