D'Josiane Jacob, de Paul Nathan an den Tom Oberweis sinn e Samschdeg Invitéen an der Emissioun Background.

De Krich an der Ukrain, ëmmer méi deier Energiepräisser, d'Inflatioun, den Index, eng Penurie u Material a Salariéen an d‘Industrie am Klimawandel. Déi 8.000 Lëtzebuerger Handwierksentreprisë sti viru villen Defien.

Wéi erliewen d'Patronen déi aktuell Situatioun, besonnesch no 2 Joer Pandemie? A wat sinn d'Fuerderungen un d'Politik?

Doriwwer diskutéiere mir dëse Samschdeg am Background. Invitéiert sinn d'Josiane Jacob, Patronne vun engem Holz- an Daachdecker-Familljebetrib, de Paul Nathan, Directeur technique an enger Bauentreprise an den Tom Oberweis, Administrateur vun enger Patisserie-Chaîne a President vun der Chambre des Métiers.

